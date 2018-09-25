25.09.2018 14:16

Необычный бэби-бум за тюремной решеткой (ФОТО)

В Качановской колонии - пополнение живого уголка.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Качановской колонии № 54 - бэби-бум. В одной из семей морских свинок, которые живут в живом уголке, родились дети.

Для их содержания осужденные построили просторную клетку.

Следует отметить, что при уходе за животными у осужденных улучшается психологическое состояние, исчезают сезонные депрессивные состояния.

Присутствие домашних животных значительно повышает настроение у всех, кто за ним наблюдает.



Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, живой уголок положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных.