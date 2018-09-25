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25.09.2018  14:16   

Необычный бэби-бум за тюремной решеткой (ФОТО)

В Качановской колонии - пополнение живого уголка.


//facebook

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Качановской колонии № 54 - бэби-бум. В одной из семей морских свинок, которые живут в живом уголке, родились дети. 

Для их содержания осужденные построили просторную клетку. 

Следует отметить, что при уходе за животными у осужденных улучшается психологическое состояние, исчезают сезонные депрессивные состояния. 

Присутствие домашних животных значительно повышает настроение у всех, кто за ним наблюдает.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, живой уголок положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных.

Тэги:  тюрьма, харьков, морские свинки, колония
 
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