Необычный бэби-бум за тюремной решеткой (ФОТО)

В Качановской колонии - пополнение живого уголка.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Качановской колонии № 54 - бэби-бум. В одной из семей морских свинок, которые живут в живом уголке, родились дети.
Для их содержания осужденные построили просторную клетку.
Следует отметить, что при уходе за животными у осужденных улучшается психологическое состояние, исчезают сезонные депрессивные состояния.
Присутствие домашних животных значительно повышает настроение у всех, кто за ним наблюдает.
Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, живой уголок положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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