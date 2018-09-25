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25.09.2018  18:18   

Смерть из-за 200 гривен: пьяный мужчина забил до смерти женщину

Приговор - 8 лет тюрьмы.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Валковского райсуда 43-летнего местного жителя признали виновным по ч. 2 ст.  121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев, злоумышленнику присудили 8 лет лишения свободы.

В конце января этого года осужденный жестоко избил свою 42-летнюю сожительницу. Поводом для конфликта стали деньги.

Мужчина дал женщине 200 гривен на покупку продуктов, однако из магазина она вернулась и без товара, и без средств.  Сожителю сказала, что по дороге ее кто-то обидел и забрал у нее деньги.

Нетрезвого мужчину разозлило поведение любимой.  Он решил, что купюру женщина забрала себе, а его обманывает, поэтому начал «перевоспитывать» ее кулаками.

Понял, что натворил, лишь на утро, когда потерпевшая уже не проснулась.  От полученных травм женщина скончалась.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  забил до смерти, харьков, 200 гривен
 
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