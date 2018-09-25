Смерть из-за 200 гривен: пьяный мужчина забил до смерти женщину

Приговор - 8 лет тюрьмы.
Как сообщает Прокуратура, приговором Валковского райсуда 43-летнего местного жителя признали виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего).
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев, злоумышленнику присудили 8 лет лишения свободы.
В конце января этого года осужденный жестоко избил свою 42-летнюю сожительницу. Поводом для конфликта стали деньги.
Мужчина дал женщине 200 гривен на покупку продуктов, однако из магазина она вернулась и без товара, и без средств. Сожителю сказала, что по дороге ее кто-то обидел и забрал у нее деньги.
Нетрезвого мужчину разозлило поведение любимой. Он решил, что купюру женщина забрала себе, а его обманывает, поэтому начал «перевоспитывать» ее кулаками.
Понял, что натворил, лишь на утро, когда потерпевшая уже не проснулась. От полученных травм женщина скончалась.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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