Госисполнитель «забыл» перечислить в избирком 100 тысяч гривен

Прокуратура области начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц отдела государственной исполнительной службы одного из районов Харькова.
По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Мельника, Харьковский апелляционный хозяйственный суд еще в 2011 году удовлетворил иск прокуратуры в интересах одного из территориальных округов Окружной государственной избирательной комиссии. По решению суда в пользу государства с ответчика (предпринимателя) взыскано 100 тыс. грн.
Во исполнение указанного решения судом выдан соответствующий приказ, который направили в отдел ГИС. Средства поступили на счет службы, однако госисполнитель без веских на то причин не перечислил их в Центральную избирательную комиссию, закрыв исполнительное производство.
Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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