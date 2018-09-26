Главная Новости Власть Госисполнитель «забыл» перечислить в избирком 100 тысяч гривен
26.09.2018  10:01   

Госисполнитель «забыл» перечислить в избирком 100 тысяч гривен

Прокуратура области начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц отдела государственной исполнительной службы одного из районов Харькова.


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По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Мельника, Харьковский апелляционный хозяйственный суд еще в 2011 году удовлетворил иск прокуратуры в интересах одного из территориальных округов Окружной государственной избирательной комиссии. По решению суда в пользу государства с ответчика (предпринимателя) взыскано 100 тыс. грн.
 
Во исполнение указанного решения судом выдан соответствующий приказ, который направили в отдел ГИС. Средства поступили на счет службы, однако госисполнитель без веских на то причин не перечислил их в Центральную избирательную комиссию, закрыв исполнительное производство.
 
Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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