Главная Новости Власть В местные бюджеты Харьковщины поступило на 21млн платы больше, чем за ту же землю в прошлом году
26.09.2018  10:43   

В местные бюджеты Харьковщины поступило на 21млн платы больше, чем за ту же землю в прошлом году

Главное управление фискальной службы Харьковской области информирует, по плате за землю с физических лиц в местные бюджеты за 8 месяцев 2018 поступило 220,0 млн. Грн.


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Достигнут рост сбора по сравнению с прошлым годом на 21,0 млн. грн. План по сбору налога, утвержденный местными советами области, выполнен на 119,0 процентов.

В том числе за август т.г. поступило 85,1млн. грн. Достигнут рост сбора по сравнению с  прошлым годом на 6,6 млн. грн.

ГУ ДФС Харьковской области проинформировали по динамике поступлений платы за землю. 

Так, ежемесячные поступления налога в январе, феврале в среднем 12 млн.грн., марте, апреле, мае -среднемесячный показатель составил 15 млн. Грн.

После получения налоговых уведомлений-решений по плате за землю, налоговые поступления выросли частности, в июне – 22 100 000. грн, июле – 45 600 000. грн., августе – 85 100 000. Гривен.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налог, земля, харьков, взыскание, динамика, местный
 
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