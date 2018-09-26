Главная Новости Власть На сегодняшнем заседании Кабмин планирует начать монетизацию жилищных субсидий
26.09.2018  11:25   

На сегодняшнем заседании Кабмин планирует начать монетизацию жилищных субсидий

Согласно документу, который Кабмин намерен рассмотреть на заседании 26 сентября, - монетизацию субсидий планируется провести в три этапа.


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С 1 января 2019 года монетизацию субсидий правительство намерено провести для домохозяйств, которые будут обращаться за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тыс. домохозяйств) - сообщает Интерфакс.

Согласно проекту постановления, второй этап должен начаться с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го.

Третий этап планируется начать с октября-2019, когда состоится полный переход на монетизацию, указывается в проекте правительственного постановления.

Помимо этого, документ предусматривает создание комиссии по подготовке предложений относительно монетизации субсидий.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  субсидия, монетизация, харьков, заседание, кабмин, домохозяйство
 
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