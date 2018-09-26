Харьковское казначейство подытожило мероприятия по борьбе с коррупцией и отчиталось о публичных закупках (ФОТО)

Состоялось очередное заседание Коллегии Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Харьковской области под председательством начальника Главного управления Раисы Еремейчук.
В заседании Коллегии приняли участие руководители самостоятельных структурных подразделений Главного управления и начальники районных в г. Харькове управлений Государственной казначейской службы Украины Харьковской области.
На рассмотрение Коллегии соответствии с повесткой дня были вынесены следующие вопросы:
- требования, запреты и ограничения, установленные Законом Украины «О предотвращении коррупции»;
- вопросы применения Закона Украины «О публичных закупках»;
- результаты проведенных плановых внутренних аудитов районных управлений Государственной казначейской службы Украины Харьковской области за 9 месяцев 2018;
В обсуждении поднятых вопросов приняли участие начальники управлений Казначейства и руководители структурных подразделений Главного управления.
По результатам заседания Коллегии Главного управления были приняты соответствующие решения.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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