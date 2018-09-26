Харьковское казначейство подытожило мероприятия по борьбе с коррупцией и отчиталось о публичных закупках (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 сентября Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 26 сентября Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.