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26.09.2018  14:10   

Харьковское казначейство подытожило мероприятия по борьбе с коррупцией и отчиталось о публичных закупках (ФОТО)

Состоялось очередное заседание Коллегии Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Харьковской области под председательством начальника Главного управления Раисы Еремейчук.


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В заседании Коллегии приняли участие руководители самостоятельных структурных подразделений Главного управления и начальники районных  в г. Харькове управлений Государственной казначейской службы Украины Харьковской области.

На рассмотрение Коллегии соответствии с повесткой дня были вынесены следующие вопросы:

- требования, запреты и ограничения, установленные Законом Украины «О предотвращении коррупции»;

- вопросы применения Закона Украины «О публичных закупках»;

- результаты проведенных плановых внутренних аудитов районных управлений Государственной казначейской службы Украины Харьковской области за 9 месяцев 2018;

В обсуждении поднятых вопросов приняли участие начальники управлений Казначейства и руководители структурных подразделений Главного управления.

По результатам заседания Коллегии Главного управления были приняты соответствующие решения.

Источник:   ГУ Кзаначейства Украины в Харьковской области
 Тэги:  казначейство, коррупция, харьков, отчет, аудит. управление
 
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