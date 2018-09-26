26.09.2018 14:47

Наркоман обчистил кафе-магазин и попался при пополнении счета

Наглый воришка, ограбивший сельское кафе, а затем стащивший мопед у повара, сядет на пять лет.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Валковского районного суда 23-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 289 и ч. 1 ст. 309 УК Украины (кража с проникновением в помещение, незаконное завладение транспортным средством и незаконное хранение наркотических средств).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, злоумышленнику присудили 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Напомним, что в начале февраля прошлого года осужденный разбил окно в местном магазине-кафе и проник в помещение. Из заведения мужчина похитил более 7 тыс. Грн., Продукты, спиртное, а также карточки пополнения мобильного счета.



Разоблачили преступника уже через несколько дней по номеру мобильного, который он пополнял с помощью похищенных карточек.

Во время проведения санкционированного обыска в доме осужденного обнаружили каннабис в свертке, мужчина хранил в чехле телефона.



Более того, во время досудебного следствия подозреваемый совершил новое преступление - похитил мопед в повара того же кафе, что ранее обокрал.

Транспортное средство он разобрал на запчасти и продал.