Наркоман обчистил кафе-магазин и попался при пополнении счета

Наглый воришка, ограбивший сельское кафе, а затем стащивший мопед у повара, сядет на пять лет.
Как сообщает Прокуратура, приговором Валковского районного суда 23-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 289 и ч. 1 ст. 309 УК Украины (кража с проникновением в помещение, незаконное завладение транспортным средством и незаконное хранение наркотических средств).
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, злоумышленнику присудили 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.
Напомним, что в начале февраля прошлого года осужденный разбил окно в местном магазине-кафе и проник в помещение. Из заведения мужчина похитил более 7 тыс. Грн., Продукты, спиртное, а также карточки пополнения мобильного счета.
Разоблачили преступника уже через несколько дней по номеру мобильного, который он пополнял с помощью похищенных карточек.
Во время проведения санкционированного обыска в доме осужденного обнаружили каннабис в свертке, мужчина хранил в чехле телефона.
Более того, во время досудебного следствия подозреваемый совершил новое преступление - похитил мопед в повара того же кафе, что ранее обокрал.
Транспортное средство он разобрал на запчасти и продал.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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