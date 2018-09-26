Главная Новости Власть Наркоман обчистил кафе-магазин и попался при пополнении счета
26.09.2018  14:47   

Наркоман обчистил кафе-магазин и попался при пополнении счета

Наглый воришка, ограбивший сельское кафе, а затем стащивший мопед у повара, сядет на пять лет.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Валковского районного суда 23-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.  185, ч. 1 ст.  289 и ч. 1 ст.  309 УК Украины (кража с проникновением в помещение, незаконное завладение транспортным средством и незаконное хранение наркотических средств).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, злоумышленнику присудили 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Напомним, что в начале февраля прошлого года осужденный разбил окно в местном магазине-кафе и проник в помещение. Из заведения мужчина похитил более 7 тыс. Грн., Продукты, спиртное, а также карточки пополнения мобильного счета.
 
Разоблачили преступника уже через несколько дней по номеру мобильного, который он пополнял с помощью похищенных карточек. 

Во время проведения санкционированного обыска в доме осужденного обнаружили каннабис в свертке, мужчина хранил в чехле телефона.
 
Более того, во время досудебного следствия подозреваемый совершил новое преступление - похитил мопед в повара того же кафе, что ранее обокрал. 

Транспортное средство он разобрал на запчасти и продал.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  вор, ограбление кафе, харьков
 
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