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26.09.2018  15:40   

Харьковская юстиция работает на опережение рейдерства

26 сентября 2018 состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по оказанию методической помощи в сфере государственной регистрации.


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Во время заседания постоянно действующей рабочей группы рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение некоторых положений Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» от 5 октября 2017 № 2155-VIII.

2. Обсуждение Порядка проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам с незначительными последствиями (СС1), построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ, утвержденного приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 3 июля 2018 № 158, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 28 августа 2018 под № 976/32428.

3. Обсуждение Изменений в Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины 27 августа 2018 № 2785/5, зарегистрированных 27 августа 2018 под № 961/32413.

Источник:   Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области
 Тэги:  захват, регистрация, харьков, управление юстиции, рейдерство
 
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