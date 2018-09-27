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27.09.2018  08:33   

Полиция ждет добровольцев с оружием

C 1 по 31 октября в Харькове пройдет всеукраинский месячник добровольной сдачи оружия.


// Нацполиция

На Харьковщине начинается месячник добровольной сдачи оружия

Общегосударственные мероприятия продлятся на территории Украины с 1 по 31 октября.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/zbroya-ta-vibuxivka/na-xarkivshhini-rozpochinajetsya-misyachnik-dobrovilnoji-zdachi-zbroji/

На Харьковщине начинается месячник добровольной сдачи оружия

Общегосударственные мероприятия продлятся на территории Украины с 1 по 31 октября.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/zbroya-ta-vibuxivka/na-xarkivshhini-rozpochinajetsya-misyachnik-dobrovilnoji-zdachi-zbroji/

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

Незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет, напоминают правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  месячник сдачи оружия, полиция, харьков
 
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