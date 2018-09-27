Полиция ждет добровольцев с оружием

Общегосударственные мероприятия продлятся на территории Украины с 1 по 31 октября.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.