27.09.2018 09:17

Трое закладчиков метадона отправились в СИЗО до суда

Правонарушителям инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств в крупных размерах, совершенные группой лиц).



//khar.gp.gov.ua

Подозреваемые - мужчины в возрасте 26 и 43 лет и 41-летняя женщина - занималась распространением наркотических средств путем осуществления «закладок».



В рамках следственных действий, проводившихся с совместно с работниками Нацполиции, совершено несколько оперативных закупок, при которых «наркодельцы» сбыли 8 «доз» метадона.



Кроме того, 23 сентября этого года по месту жительства подозреваемых в Запорожской и Днепропетровской областях проведен ряд обысков. По их результатам изъято 164 расфасованные «дозы» наркотического вещества общим весом более 40 г, а также пакет с метадоном весом 125 г.

По ходатайству прокуратуры Коминтерновский районный суд Харькова избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме от 550 тыс. до 1,1 млн грн. каждому.



Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, в том числе - каналы поступления наркотических веществ.



Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.