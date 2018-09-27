Трое закладчиков метадона отправились в СИЗО до суда

Правонарушителям инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств в крупных размерах, совершенные группой лиц).
Подозреваемые - мужчины в возрасте 26 и 43 лет и 41-летняя женщина - занималась распространением наркотических средств путем осуществления «закладок».
В рамках следственных действий, проводившихся с совместно с работниками Нацполиции, совершено несколько оперативных закупок, при которых «наркодельцы» сбыли 8 «доз» метадона.
Кроме того, 23 сентября этого года по месту жительства подозреваемых в Запорожской и Днепропетровской областях проведен ряд обысков. По их результатам изъято 164 расфасованные «дозы» наркотического вещества общим весом более 40 г, а также пакет с метадоном весом 125 г.
По ходатайству прокуратуры Коминтерновский районный суд Харькова избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме от 550 тыс. до 1,1 млн грн. каждому.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, в том числе - каналы поступления наркотических веществ.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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