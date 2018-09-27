Харьковская налоговая объединяется, оптимизируется и «делится» полномочиями (ФОТО)

Руководитель фискальной службы Харьковщины Николай Рыбаков принял участие в заседании Правления Общественного совета.
Начальник ГУ ГФС региона Николай Рыбаков встретился с членами Правления Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области. Во время заседания обсудили изменения в структуре фискального ведомства, которые произошли во время реорганизации. Так, с целью оптимизации функциональных полномочий в Харьковской области создано единое юридическое лицо: Главное управление ГФС области. В его составе на правах отдельных подразделений находятся 9 управлений:
Слобожанское, Изюмского, Южное, Харьковское, Салтовское, Лозовское, Центральное, Киевское, Восточное.
При этом, функции, которые ранее дублировались на уровне объединенных инспекций, перераспределены и аккумулированные в Главном управлении.
Коснулись присутствуют и очень важной темы - проблемы легализации трудовых отношений. Николай Рыбаков отметил, что в этом вопросе необходима поддержка общественности.
«Представители общественности должны присоединиться к совместной разъяснительной акции по легализации труда, которую сейчас проводят органы власти. Проблема эта общегосударственная, поэтому ждем от вас активного участия », - обратился налоговик к участникам заседания.
В свою очередь, председатель Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области Игорь Суханов выразил полную поддержку по этому важному и острому вопросу и готовность принимать участие в мероприятиях, проводимых фискальной службой.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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