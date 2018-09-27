27.09.2018 10:43

Харьковская налоговая объединяется, оптимизируется и «делится» полномочиями (ФОТО)

Руководитель фискальной службы Харьковщины Николай Рыбаков принял участие в заседании Правления Общественного совета.



//kh.sfs.gov.ua

Начальник ГУ ГФС региона Николай Рыбаков встретился с членами Правления Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области. Во время заседания обсудили изменения в структуре фискального ведомства, которые произошли во время реорганизации. Так, с целью оптимизации функциональных полномочий в Харьковской области создано единое юридическое лицо: Главное управление ГФС области. В его составе на правах отдельных подразделений находятся 9 управлений:

Слобожанское, Изюмского, Южное, Харьковское, Салтовское, Лозовское, Центральное, Киевское, Восточное.

При этом, функции, которые ранее дублировались на уровне объединенных инспекций, перераспределены и аккумулированные в Главном управлении.

Коснулись присутствуют и очень важной темы - проблемы легализации трудовых отношений. Николай Рыбаков отметил, что в этом вопросе необходима поддержка общественности.

«Представители общественности должны присоединиться к совместной разъяснительной акции по легализации труда, которую сейчас проводят органы власти. Проблема эта общегосударственная, поэтому ждем от вас активного участия », - обратился налоговик к участникам заседания.

В свою очередь, председатель Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области Игорь Суханов выразил полную поддержку по этому важному и острому вопросу и готовность принимать участие в мероприятиях, проводимых фискальной службой.