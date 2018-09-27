У фермера вымогали деньги за якобы украденный урожай

Дергачевский местная прокуратура совместно с районным отделом полиции задержали 39-летнего безработного жителя Богодуховского района во время вымогательства и получения второго транша средств от местного фермера в счет якобы украденного урожая.
Несколько недель назад злоумышленник вместе с двумя сообщниками пришли в дом фермера и стали требовать от того деньги за якобы украденный им урожай подсолнечника.
«Незваные гости заявили 44-летнему хозяину, что он собрал урожай с чужого поля и теперь должен отдать 50 тыс. грн. Мужчина опроверг это и отказался заплатить за то, что не брал. После этого хозяина избили и повредили его автомобиль и забрали со двора сварочный аппарат, другой хозяйственный инструмент, якобы в счет долга », - рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Алексей Кушнаренко.
Злоумышленнику инкриминируется разбой и вымогательство, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.3. Ст. 187 и ч.2 ст. 189 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечения других участников конфликта к ответственности.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: