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27.09.2018  10:47   

У фермера вымогали деньги за якобы украденный урожай

Дергачевский местная прокуратура совместно с районным отделом полиции задержали 39-летнего безработного жителя Богодуховского района во время вымогательства и получения второго транша средств от местного фермера в счет якобы украденного урожая.


// khar.gp.gov.ua

Несколько недель назад злоумышленник вместе с двумя сообщниками пришли в дом фермера и стали требовать от того деньги за якобы украденный им урожай подсолнечника.

«Незваные гости заявили 44-летнему хозяину, что он собрал урожай с чужого поля и теперь должен отдать 50 тыс. грн. Мужчина опроверг это и отказался заплатить за то, что не брал. После этого хозяина избили и повредили его автомобиль и забрали со двора сварочный аппарат, другой хозяйственный инструмент, якобы в счет долга », - рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Алексей Кушнаренко.

Злоумышленнику инкриминируется разбой и вымогательство, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.3. Ст. 187 и ч.2 ст. 189 УК Украины).
 
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечения других участников конфликта к ответственности.
 
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, рэкет, харьков
 
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