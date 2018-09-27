Черные дровосеки, уничтожавшие деревья в лесополосе, предстанут перед судом

Двое парней нанесли на 29 тысяч гривен ущерба.
Как сообщает Прократура, Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин 1988 и 1989 рождения по ч. 2 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, причинившее существенный вред, по предварительному сговору группой лиц).
По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Белодеда, местные жители обвиняются в уничтожении деревьев в лесозащитной железнодорожной полосе.
«Установлено, что осенью прошлого года мужчины приехали на территорию защитного лесонасаждения, которое находится на балансе ОАО «Укрзалiзниця». Они спилили более десятка акаций и клена. Общая сумма ущерба составляет 29 тыс. грн», - рассказал И. Белодед.
Во время досудебного расследования незаконных лесорубы свою вину признали и заключили с прокурором соглашение по признанию виновности.
Кроме того, прокуратура направила в Барвенковский районный суд гражданский иск о возмещении государству ущерба.
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