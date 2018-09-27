27.09.2018 11:19

Черные дровосеки, уничтожавшие деревья в лесополосе, предстанут перед судом

Двое парней нанесли на 29 тысяч гривен ущерба.



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Как сообщает Прократура, Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин 1988 и 1989 рождения по ч. 2 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, причинившее существенный вред, по предварительному сговору группой лиц).

По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Белодеда, местные жители обвиняются в уничтожении деревьев в лесозащитной железнодорожной полосе.



«Установлено, что осенью прошлого года мужчины приехали на территорию защитного лесонасаждения, которое находится на балансе ОАО «Укрзалiзниця». Они спилили более десятка акаций и клена. Общая сумма ущерба составляет 29 тыс. грн», - рассказал И. Белодед.



Во время досудебного расследования незаконных лесорубы свою вину признали и заключили с прокурором соглашение по признанию виновности.



Кроме того, прокуратура направила в Барвенковский районный суд гражданский иск о возмещении государству ущерба.