Главная Новости Власть На «1-м километре» ловили «нелегалов» (ФОТО)
27.09.2018  11:50   

На «1-м километре» ловили «нелегалов» (ФОТО)

Харьковские фискалы в рамках флешмоба продавцам рынка «первый километр» рассказали о необходимости официального оформления наемных работников.


//kh.sfs.gov.ua

Флэшмоб «Скажи НЕТ зарплате в конверте!» продолжается. Мероприятия проводятся совместно специалистами Главного управления ГФС в Харьковской области и Главного управления Гоструда области.

На этот раз они посетили Харьковский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «1-й километр», который является одним из крупнейших торговых площадок Харьковщины.

Как сообщили в администрации рынка, их постоянные покупатели - известные торговые марки, кафе, рестораны, производители кулинарных изделий.

«1км» - это более 8 гектар, расположенных возле окружной дороги Харькова. На территории рынка расположено более 100 павильонов и около 300 мест для торговли с автомобилей.

Специалисты управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области во время мероприятия пообщались с предпринимателями и наемными работниками, осуществляющими торговую деятельность на рынке. Налоговики разъяснили преимущества легального трудоустройства, а это, в частности, социальная защищенность в случае болезни, пенсионное обеспечение, право на субсидию, право воспользоваться налоговой скидкой в случаях, предусмотренных законом.

В то же время напомнили работодателям, что в случае выявления неоформленных наемных работников законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафных санкций. Предпринимателям и наемным работникам также вручили памятки о необходимости легального трудоустройства.  

 

 

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  фискалы, продукция, харьков, километр, нелегалы, трудоустройство, конверт
 
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