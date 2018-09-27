На «1-м километре» ловили «нелегалов» (ФОТО)

Харьковские фискалы в рамках флешмоба продавцам рынка «первый километр» рассказали о необходимости официального оформления наемных работников.
Флэшмоб «Скажи НЕТ зарплате в конверте!» продолжается. Мероприятия проводятся совместно специалистами Главного управления ГФС в Харьковской области и Главного управления Гоструда области.
На этот раз они посетили Харьковский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «1-й километр», который является одним из крупнейших торговых площадок Харьковщины.
Как сообщили в администрации рынка, их постоянные покупатели - известные торговые марки, кафе, рестораны, производители кулинарных изделий.
«1км» - это более 8 гектар, расположенных возле окружной дороги Харькова. На территории рынка расположено более 100 павильонов и около 300 мест для торговли с автомобилей.
Специалисты управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области во время мероприятия пообщались с предпринимателями и наемными работниками, осуществляющими торговую деятельность на рынке. Налоговики разъяснили преимущества легального трудоустройства, а это, в частности, социальная защищенность в случае болезни, пенсионное обеспечение, право на субсидию, право воспользоваться налоговой скидкой в случаях, предусмотренных законом.
В то же время напомнили работодателям, что в случае выявления неоформленных наемных работников законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафных санкций. Предпринимателям и наемным работникам также вручили памятки о необходимости легального трудоустройства.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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