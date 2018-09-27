27.09.2018 15:30

Игорь Терехов: Инвестиционный форум даст импульс сотрудничеству с Великобританией

Сферы сотрудничества первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обсудил на встрече с первым секретарем, руководителем коммерческого отдела Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Кэти Коттрелл прошла 28 сентября.



// city.kharkov.ua

Стороны обсудили, в частности, систему «Безопасный город», которую создают в Харькове, и развитие транспортной инфраструктуры.



Как рассказала после встречи Кэти Коттрелл, транспортные проблемы актуальны для разных городов, в том числе в Великобритании. В Департаменте международной торговли, который она представляет, изучат перспективы и постараются найти партнеров, которые могли бы поучаствовать в подобных проектах в Харькове.



«Это управление траффиком, решение проблем с пробками, а также авиасообщение и другие перспективные направления. Украина остается приоритетным рынком для Великобритании, несмотря на наш выход из Европейского Союза. Сейчас мы проводим работу, чтобы этот выход прошел гладко и не коснулся бизнеса. Наша задача в посольстве - поиск партнеров, которые готовы работать с британскими компаниями», - сообщила первый секретарь посольства.



Со своей стороны Игорь Терехов пригласил миссию посольства и представителей бизнеса из Великобритании посетить Харьков с официальным визитом, чтобы ознакомиться с деловым потенциалом города. По его словам, городская власть заинтересована в международном партнерстве, инвестициях, в развитии экономики, которое влечет за собой рост доходов население и улучшения качества жизни в целом. Он сообщил, что власть поддерживает бизнес: издание «Financial Times» признало Харьков самым эффективным в Европе городом для инвестиций, в городе работает Региональный центр услуг, районные центры предоставления административных услуг, где можно получить необходимые разрешительные документы, а предпринимателей консультируют и предоставляют другую помощь. По его словам, сейчас важны изменения на государственном уровне, которые привлекали бы крупных инвесторов в страну.



«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес развивался, развивалась экономика. В эту субботу в Харькове пройдет крупный инвестиционный форум. Приедет много дипломатов, инвесторов. И сегодня с представителями Великобритании мы обсудили процесс сотрудничества, который должен начаться и которому должен дать импульс этот форум», - отметил Игорь Терехов.



Также он подчеркнул, что новому этапу взаимоотношений поспособствует открытие авиарейса Харьков-Лондон компании «Wizz Аir».



«С открытием авиасообщения всегда активизируется бизнес. Мы это видели на примере «Турецких авиалиний». Когда на постоянной основе начнут летать самолеты, наши и английские бизнесмены будут активнее летать, это даст толчок развитию бизнеса», - сообщил первый вице-мэр.