Главная Новости Власть Стрельба и драка под Харьковом: еще шесть нападавших на элеватор останутся под стражей
27.09.2018  16:49   

Стрельба и драка под Харьковом: еще шесть нападавших на элеватор останутся под стражей

Апелляционным судом рассмотрены жалобы рейдеров и отклонены просьбы о смягчении меры прсечения


hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Харьковской области, на данный момент рассмотрено 12 жалоб из поданных 23 апелляций (включая Ширяева).

Все остались под стражей без залога.

Рассмотрение остальных 10 +Ширяев назначены на 1 октября.

Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.

Тэги:  стрельба, массовая драка, харьков, занки, элеватор
 
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