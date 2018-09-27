27.09.2018 17:20

«Горящие» новострои Харькова будут инспектировать по обновленным правилам (ФОТО)

В Главном управлении ГСЧС прошел «круглый стол» с представителями проектных строительных организаций и субъектов хозяйствования



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27 сентября в актовом зале Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прошел «круглый стол» на тему: «Разъяснение основных требований законодательства в области строительства по вопросам пожарной и техногенной безопасности». В мероприятии приняли участие спасатели, представители проектных строительных организаций и предприниматели.

В начале заседания начальник отдела нормативно-технической работы и контроля за системами противопожарной защиты и лицензирования управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС В Харьковской области Вячеслав Самойлов обратил внимание присутствующих на новые изменения в нормативно-правовых актах, которые вступили в силу в 2017-2018 .

Также участники «круглого стола» обсудили проблемные вопросы в строительной отрасли по вопросам пожарной безопасности.

Во время заседания для большей наглядности присутствуют посмотрели видеоролик, сюжет которого содержал основные требования строительных норм и правил, применяемых при отделке материалами наружных стен зданий различного назначения и последствия к которым приводят нарушения вышеупомянутых норм и правил.

В ходе мероприятия участники имели возможность задавать вопросы, которые их больше всего интересуют в процессе повседневной деятельности и получить на них исчерпывающие ответы.