Главная Новости Власть «Горящие» новострои Харькова будут инспектировать по обновленным правилам (ФОТО)
27.09.2018  17:20   

«Горящие» новострои Харькова будут инспектировать по обновленным правилам (ФОТО)

В Главном управлении ГСЧС прошел «круглый стол» с представителями проектных строительных организаций и субъектов хозяйствования


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27 сентября в актовом зале Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прошел «круглый стол» на тему: «Разъяснение основных требований законодательства в области строительства по вопросам пожарной и техногенной безопасности». В мероприятии приняли участие спасатели, представители проектных строительных организаций и предприниматели.

В начале заседания начальник отдела нормативно-технической работы и контроля за системами противопожарной защиты и лицензирования управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС В Харьковской области Вячеслав Самойлов обратил внимание присутствующих на новые изменения в нормативно-правовых актах, которые вступили в силу в 2017-2018 .

Также участники «круглого стола» обсудили проблемные вопросы в строительной отрасли по вопросам пожарной безопасности.

Во время заседания для большей наглядности присутствуют посмотрели видеоролик, сюжет которого содержал основные требования строительных норм и правил, применяемых при отделке материалами наружных стен зданий различного назначения и последствия к которым приводят нарушения вышеупомянутых норм и правил.

В ходе мероприятия участники имели возможность задавать вопросы, которые их больше всего интересуют в процессе повседневной деятельности и получить на них исчерпывающие ответы.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  строительство, норма, харьков, проверка, пожарные, гсчс
 
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