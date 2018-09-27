Свекла с наркотой чуть не попала в «меню» осужденных (ФОТО)

Экзотическое блюдо не дали пронести сотрудники харьковского СИЗО.
Как сообщает Криминально-исполнителная служба, 27 сентября 2018, благодаря действиям сотрудников Харьковского следственного изолятора была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на его территорию.
Так, при досмотре содержания передачи, поступившей заключенному Е. от гражданки Е., внутри трех свекл, было обнаружено и изъято три полиэтиленовых пакета с наркотическим веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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