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27.09.2018  17:49   

Свекла с наркотой чуть не попала в «меню» осужденных (ФОТО)

Экзотическое блюдо не дали пронести сотрудники харьковского СИЗО.


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Как сообщает Криминально-исполнителная служба,  27 сентября 2018, благодаря действиям сотрудников Харьковского следственного изолятора была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на его территорию.

 Так, при досмотре содержания передачи, поступившей заключенному Е. от гражданки Е., внутри трех свекл, было обнаружено и изъято три полиэтиленовых пакета с наркотическим веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Тэги:  тюрьма, контрабанда, харьков, колония
 
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