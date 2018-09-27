Контрабанда стероидов в Украину блокирована

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харькове контрабандное поступление на территорию страны сильнодействующего анаболического препарата - метандиенона.
Как сообщает пресс-центр СБУ, было установлено, что житель областного центра заказывал анаболики в одной из стран Восточной Азии для продажи и изготовления фальсифицированных медсредств.
«Товар» он получал через сервисы международной почтовой связи.
Для сокрытия противоправной деятельности делец использовал посредников, которые доставляли ему «посылки» из почтовых отделений.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре Харькова во время передачи посредником очередной партии метандиенона.
Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела килограмм анаболиков, а также поддельные голограммы и устройства для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.
По предварительным оценкам стоимость обнаруженной «продукции» на «черном рынке» составляет более десять тысяч долларов США.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Операция по разоблачению злоумышленника проводились Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области.
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