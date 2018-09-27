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27.09.2018  18:37   

Контрабанда стероидов в Украину блокирована

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харькове контрабандное поступление на территорию страны сильнодействующего анаболического препарата - метандиенона.


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Как сообщает пресс-центр СБУ,  было установлено, что житель областного центра заказывал анаболики в одной из стран Восточной Азии для продажи и изготовления фальсифицированных медсредств. 

«Товар» он получал через сервисы международной почтовой связи. 

Для сокрытия противоправной деятельности делец использовал посредников, которые доставляли ему «посылки» из почтовых отделений.

 Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре Харькова во время передачи посредником очередной партии метандиенона.

 Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела килограмм анаболиков, а также поддельные голограммы и устройства для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов.  Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

 По предварительным оценкам стоимость обнаруженной «продукции» на «черном рынке» составляет более десять тысяч долларов США.

 Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст.  201 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

 Продолжаются неотложные следственные действия.

 Операция по разоблачению злоумышленника проводились Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области.

Источник:   Пресс-центр СБУ
 Тэги:  контрабанда стероидов, метандиенон, харьков
 
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