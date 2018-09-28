28.09.2018 09:01

Город создаст Информационную прививку для защиты детей в киберпространстве

Угрозы, которые несет для детей пребывание в киберпространстве, обсудили на рабочем совещании в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

В совещании «Влияние современных информационных технологий на физическое состояние и психическое развитие детей и подростков. Ответственность взрослых» приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители ювенальной превенции и общественных организаций, специалисты в области кибербезопасности, представители ученического самоуправления и пр.



По словам вице-мэра, на сегодняшний день проблема безопасного пребывания детей в интернете - одна из самых актуальных и злободневных, и решать ее надо, начиная с семьи.



«Любой ребенок должен проводить наибольшее количество времени в семье, но, к большому сожалению, не у всех это получается. Иногда родителям не хватает времени на детей, независимо от их социального статуса и места работы», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



В такой ситуации дети с головой уходят в интернет. И проблема эта, по мнению вице-мэра, касается как детей из обеспеченных семей, так и тех, кто не имеет свободного доступа к сети дома.



«Если дети из обеспеченных семей больше привержены к различным стрелялка и гонкам, то дети из малоимущих семей, не имеющие дома доступа к компьютеру, ищут сайты, где их могут пожалеть и выслушать. И, как правило, это втягивает детей в воронку жалости, что заканчивается большой трагедией - психическим надломом, стрессом и даже суицидом. И это нужно признать, поскольку такая ситуация становится уже общественным явлением», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



В рамках встречи присутствующие обсудили вопросы безопасности пребывания в киберпространстве и ограничения доступа к нежелательному контенту, кибермошенничество, зависимость от онлайн-игр, кибербуллинг и прочие угрозы, которые представляет для детей бесконтрольное пользование интернетом.



Участники совещания решили разработать и внедрить в Харькове комплексную программу «Информационная прививка», которая позволит обезопасить детей от угроз, возникающих во время пользования информационными технологиями. К этой работе будут привлечены все профильные структуры города, представители ювенальной превенции, общественных организаций, психологи и специалисты в области компьютерных технологий. Уже через две недели планируется презентовать первые наработки по этой программе.