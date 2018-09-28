28.09.2018 09:19

У психически больной женщины мошенники отобрали квартиру

Прокуратура начала расследование по заявлению пациентки психбольницы, у которой мошенники отобрали документы и выселили из харьковской квартиры в заброшенный дом под городом.



// Facebook

Уголовное производство начато Харьковской местной прокуратурой № 6 по ч.2 ст.190, ч.3 ст.357 и ч.2 ст. 146 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, незаконное завладение паспортом или другим важным личным документом и незаконное лишение свободы двух лиц, совершенное из корыстных побуждений).



Жертвой мошенников стала пациентка областной психиатрической больницы. В медучреждение 59-летняя женщина прибыла из г. Богодухова по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Однако у нее не было никаких документов, чтобы посвичувалы лицо.



Как выяснилось, документами, а также 2-комнатной квартирой женщины завладели мошенники.



По словам потерпевшей, она жила в Харькове вместе с пожилой матерью. Весной 2017 женщина познакомилась с людьми, которые представились ей волонтерами. Новые знакомые предложили ей обменять свое жилье на дом в селе в Богодуховском районе. Она согласилась на предложение. Однако вместе с документами на квартиру «волонтеры» забрали у женщины также паспорт и идентификационный код, а ее с мамой перевезли в заброшенный дом без отопления, бросив на произвол судьбы. Впоследствии мать умерла, а дочь, не имея средств к существованию, стала попрошайничать.



Как выяснилось в ходе следствия, у женщины действительно была квартира площадью около 45 кв.м, однако летом 2017-го недвижимость незаконно продали по украденным документам без ведома хозяйки. После этого, чтобы «замести следы», жилье перепродали еще раз.



Досудебное расследование сейчас проводится органами полиции, прокуратура процессуально руководит в производстве.



На данный момент администрация медучреждения восстановила женщине документы, удостоверяющие личность.