28.09.2018 09:43

Грабитель, отобравший у пенсионерки деньги возле банкомата, пойдет под суд

Изюмская местная прокуратура направила в Изюмский районный суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Гальченко, происшествие случилось в райцентре в конце августа этого года.



83-летняя бабушка снимала около 4 тысяч гривен с пенсионной карточки в кассе банка. Средства старушка копила на лечение.

Когда пожилая женщина получила наличные и пошла на улицу, мужчина, стоявший следующим в очереди, вышел за ней. Нападающий толкнул бабушку в спину и, выхватив у нее сумку с деньгами, скрылся.



Преступника задержали по «горячим следам». Сейчас по ходатайству прокуратуры он находится под стражей. Если вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.