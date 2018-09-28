Главная Новости Власть Грабитель, отобравший у пенсионерки деньги возле банкомата, пойдет под суд
28.09.2018  09:43   

Грабитель, отобравший у пенсионерки деньги возле банкомата, пойдет под суд

Изюмская местная прокуратура направила в Изюмский районный суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Гальченко, происшествие случилось в райцентре в конце августа этого года.
 
83-летняя бабушка снимала около 4 тысяч гривен с пенсионной карточки в кассе банка. Средства старушка копила на лечение.

Когда пожилая женщина получила наличные и пошла на улицу, мужчина, стоявший следующим в очереди, вышел за ней. Нападающий толкнул бабушку в спину и, выхватив у нее сумку с деньгами, скрылся.
 
Преступника задержали по «горячим следам». Сейчас по ходатайству прокуратуры он находится под стражей. Если вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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