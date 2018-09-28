28.09.2018 11:11

Антимонопольный комитет подозревает мобильных операторов в сговоре

АМКУ требует объяснений, с какой стати мобильным операторам не хватило 12 месяцев в году, что они перешли на 4-недельную тарификацию, в результате чего пользователи платят за 13 дополнительный период.



// ukrinform

Антимонопольный комитет Украины расследует факт изменения тремя крупнейшими мобильными операторами: “Киевстар”, Vodafone Украина и lifecell, – расчетного периода в тарифных планах с календарного месяца на 4 недели. В результате чего мобильные операторы легким взмахом руки “выжали” из 365 астрономических дней дополнительную “месячную” оплату (365 ÷ 28 = 13).

Действительно, если бы операторы просто традиционно подняли стоимость пакетов, заранее предупредив людей (увы, такова наша жизнь – все дорожает со временем), было бы не так обидно. А вот придумывать столь “изящные” способы прикрыть непопулярное решение – это уже за гранью. Хорошо, что ситуация не прошла мимо внимания антимонопольных органов –комментирует Укринформ.

“В связи с этим операторам направлены требования АМКУ для выяснения правомерности таких нововведений и доведения их содержания до абонентов”, – сообщили в Антимонопольном комитете. (По правилам АМКУ, инициировать расследования они могут даже по анонимной жалобе. Но, в этой истории, наверное, и жаловаться не пришлось – работники Комитета такие же пользователи услуг мобильных операторов, как и все остальные граждане. – Укринформ.).

Ради справедливости, заметим. Маркетинговые манипуляции мобильных операторов с недельной тарификацией – не такой уж и оригинальный способ выкачать из клиента по максимуму. Такая теперь практика сохранения нервов покупателей – не цены увеличивать, а уменьшать объем товара, чтобы создавалось впечатление, будто цены остаются постоянными.

И еще одно замечание. В стране, где принято выплачивать зарплату и пенсию помесячно (зарплатные авансы в расчет не берем), внедрение 4-недельного цикла оплаты за “стратегические” услуги связи грозит как минимум разрушением привычного порядка расчетов. И отнюдь не способствует платежной дисциплине граждан.