Свидания осужденных станут более безопасными для них и колонии (ФОТО)

Проверена пожарная сигнализация в комнатах долгосрочных свиданий.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 27 сентября 2018 в Темновской исправительной колонии №100 проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в помещениях комнат долгосрочных свиданий.
Было отработаны контрольные проверки исправности пожарных извещателей, сирены и приемно-контрольных приборов. Все указанные приборы прошли проверку на срабатывание.
Как отметил первый заместитель начальника учреждения Владимир Арзуманов, пожарная сигнализация обеспечит безопасность осужденных и их посетителей и недопущения значительных разрушений имущества и вообще всего здания в случае возникновения пожара благодаря быстрому выявлению признаков возгорания.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
влажн.:
давл.:
ветер: