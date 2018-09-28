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28.09.2018  14:49   

Свидания осужденных станут более безопасными для них и колонии (ФОТО)

Проверена пожарная сигнализация в комнатах долгосрочных свиданий.


kvs.gov.ua

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 27 сентября 2018 в Темновской исправительной колонии №100 проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в помещениях комнат долгосрочных свиданий.

Было отработаны контрольные проверки исправности пожарных извещателей, сирены и приемно-контрольных приборов.  Все указанные приборы прошли проверку на срабатывание.

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Владимир Арзуманов, пожарная сигнализация обеспечит безопасность осужденных и их посетителей и недопущения значительных разрушений имущества и вообще всего здания в случае возникновения пожара благодаря быстрому выявлению признаков возгорания.

Тэги:  тюрьма, свидания, харьков, колония
 
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