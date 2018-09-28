28.09.2018 15:19

Наследники скрывали от государства смерть владельцев земли

Прокуратура через суд вернула земельные паи стоимостью почти 800 тысяч гривен.



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Как сообщает Прокуратура, Волчанский районный суд удовлетворил 3 заявления прокуратуры о признании наследства выморочным и возвращение государству земель общей стоимостью более 770 тыс. грн.

По информации первого заместителя руководителя Чугуевской местной прокуратуры Ивана Йены, владельцы земельных паев на территории нескольких поселковых советов Волчанского района умерли много лет назад. В установленные законом сроки наследники о своих права не заявили. Поэтому 3 участка общей площадью почти 25 га должны были перейти в собственность государства.



Однако поселковые советы не приняли никаких действий по признании наследства выморочным и зачисления земель в собственность территориальных общин.



В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующими заявлениями в суд.



Сейчас также продолжается судебное разбирательство аналогичного заявления о возврате государству земельного участка площадью 8 га стоимостью свыше 250 тыс. грн.