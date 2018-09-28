28.09.2018 15:10

Дополнительные справки для оформления субсидии нужны, если её оформлять не на всех зарегистрированных

Заявление и декларация - все, что нужно для оформления субсидии, еще раз напоминает Андрей Рева, министр Минсоцполитики.



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Дополнительные документы необходимы только в том случае, если оформляется адресная госпомощь на оплату коммунальных услуг не на всех зарегистрированных, а только на тех, кто фактически проживает в доме.

Правительство призывает оформлять субсидии, обещая, что на их выплату денег в казне хватит на всех.

Более того, субсидия является безвозвратной адресной государственной помощи тем, кто не может самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. А чтобы получить ее необходимо только обратиться в органы соцзащиты и подать заявление и декларацию о доходах, других дополнительных документов не требуется.

Исключением является лишь тот случай, если субсидию оформляют не на всех зарегистрированных, а лишь на фактически проживающих в квартире лиц. Решение по этому вопросу принимает спецкомиссия. «Вы заполняете декларацию и заявление установленного образца - это два основных документа, на основании которых назначается субсидия. Другие документы, которые могут с вас требовать только в том случае, когда ваше дело идет на комиссию», - разъясняет Андрей Рева министр социальной политики Украины.

На тех жителей, которые зарегистрированы в квартире, но на самом деле не проживают, необходимо будет предъявить документы о месте их работы или учебы в другом городе, о пребывании на лечении и о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета. Поэтому для получения жилых субсидий не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья и необходимости выписывать тех, кто в нем не живет. Таким образом, субсидию будут рассчитывать только на тех, кто фактически проживает - и это четко прописано в соответствующем постановлении Кабмина N 329.

В случае, если в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше количества членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), по решению комиссии социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на фактически проживающих зарегистрированных по данному адресу членов домохозяйства. По решению комиссии доходах членов домохозяйства, зарегистрированные в жилом помещении (доме), но фактически по данному адресу не проживают, в совокупный доход домохозяйства не учитываются.

Правда есть и такие положения, когда субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилья превышает 120 квадратных метров для квартиры и 200 для дома, если кто-либо из членов семьи имеет в своем владении транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет, и если есть просроченная более двух месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В любом случае, в разе принятия решения об отказе в назначении субсидии, отмечают чиновники, заявителю должны сообщить об этом письменно с указанием причин.