В Первую столицу приедет Президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко планирует завтра, 29 сентября, посетить Харьков с официальным визитом.
В программе субботнего визита Президента Петра Порошенко - посещение Х Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!»
Кроме того, президент намерен посетить торжества по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук, который пройдут в юракадемиии.
Так же президент откроет после реконструкции стадион «Авангард» в Дергачах и реконструированную дорогу Харьков – Ахтырка.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В выходные в Харьков придут дожди, в воскресенье температура снизится на несколько градусов.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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