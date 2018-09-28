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28.09.2018  15:49   

В Первую столицу приедет Президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко планирует завтра, 29 сентября, посетить Харьков с официальным визитом.


// president.gov.ua

В программе субботнего визита Президента Петра Порошенко - посещение Х Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!»

Кроме того, президент намерен посетить торжества по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук, который пройдут в юракадемиии.

Так же президент откроет после реконструкции стадион «Авангард» в Дергачах и реконструированную дорогу Харьков – Ахтырка.

Тэги:  визит президента, порошенко, харьков
 
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