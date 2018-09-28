28.09.2018 15:50

Назначен глава межведомственной рабочей группы по монетизации жилищных субсидий

26 сентября Кабинет Министров Украины принял решение о создании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по монетизации жилищных субсидий.



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Возглавит рабочую группу первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

«Правительство осознает важность формирования действенной системы начисления целевой денежной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги малозащищенным слоям населения.

Эта система должна быть доступной для граждан, исключать возможные злоупотребления по начислению субсидий и начать наконец стимулировать пользователей субсидий повышать энергоэффективность собственного жилья.

Начальный этап этой реформы продемонстрировал ряд системных проблем, с которыми столкнулись ответственные за ее реализацию правительственные структуры. Формат рабочей группы позволит более эффективно планировать и реализовывать реформу по монетизации субсидий, наладить более надлежащую коммуникацию и обмен финансовой информацией между различными органами власти», - прокомментировал необходимость начала работы межведомственной рабочей группы Степан Кубив.

Согласно принятому решению в состав рабочей группы также войдут министр социальной политики Украины, заместители Министра экономического развития и торговли, министра финансов, министра регионального развития, министра энергетики и угольной промышленности, Председатель ГРС, директора департаментов различных министерств, представители НБУ и НАК «Нафтогаз Украины».

Основными задачами рабочей группы являются: