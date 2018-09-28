Главная Новости Власть Повышение цен на газ для населения откладывается
28.09.2018  16:40   

Повышение цен на газ для населения откладывается

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.


Фото goloskarpat.info

«Продлили PSO до 18 октября», - сообщил агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук 28 сентября в пятницу.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа и сентября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  газ, цена, население, повышение, харьков, комментарий
 
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