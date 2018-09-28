В харьковской колонии сыграли свадьбу (ФОТО)

Молодожены раздумывали пять лет.
Как сообщает Кримнально-исполнииельная служба, сегодня, 28 сентября 2018 в Темновской колонии зарегистрирован брак.
Руслан и Оксана знакомы уже около пяти лет, а вот решиться скрепить свои отношения законным путем они решились только сейчас.
Месяц, который они ждали после подачи заявления, истек быстро и наконец, они смогли назвать друг друга мужем и женой.
Как отметил начальник государственного учреждения Олег Найденов, с начала года это уже 6 свадьба.
Администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, поскольку они оказывают положительное влияние на процесс исправления.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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