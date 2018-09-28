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28.09.2018  17:19   

В харьковской колонии сыграли свадьбу (ФОТО)

Молодожены раздумывали пять лет.


kvs.gov.ua

Как сообщает Кримнально-исполнииельная служба, сегодня, 28 сентября 2018 в Темновской колонии зарегистрирован брак.

Руслан и Оксана знакомы уже около пяти лет, а вот решиться скрепить свои отношения законным путем они решились только сейчас. 

Месяц, который они ждали после подачи заявления, истек быстро и наконец, они смогли назвать друг друга мужем и женой.

Как отметил начальник государственного учреждения Олег Найденов, с начала года это уже 6 свадьба. 

Администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, поскольку они оказывают положительное влияние на процесс исправления.

Источник:   Государственная криминально-исполнительная служба
 Тэги:  тюрьма, свадьба, харьков
 
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