28.09.2018 17:19

В харьковской колонии сыграли свадьбу (ФОТО)

Молодожены раздумывали пять лет.



kvs.gov.ua

Как сообщает Кримнально-исполнииельная служба, сегодня, 28 сентября 2018 в Темновской колонии зарегистрирован брак.



Руслан и Оксана знакомы уже около пяти лет, а вот решиться скрепить свои отношения законным путем они решились только сейчас.

Месяц, который они ждали после подачи заявления, истек быстро и наконец, они смогли назвать друг друга мужем и женой.

Как отметил начальник государственного учреждения Олег Найденов, с начала года это уже 6 свадьба.

Администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, поскольку они оказывают положительное влияние на процесс исправления.