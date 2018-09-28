Женщина, «не заметившая» лес, может сесть на шесть лет

Землеустроитель, выдавшая лес за сельскохозяйственные земли, предстанет перед судом.
Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летней женщины-предпринимателя, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, подозреваемая занималась разработкой технической документации на земельные участки.
В 2010 году она по заказу гражданина разработала проект землеустройства по отводу земли площадью 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства.
Женщина не вышла на месторасположение участка, как того требует закон. Зато внесла в документы ложные сведения о принадлежности указанных земель в сельскохозяйственных. На основании вывода заявитель получил участок в собственность.
Однако вместо сельхозугодий в частные руки перешли земли лесного фонда - на указанной площади растут многолетние деревья лиственных пород. Поэтому, учитывая целевое назначение, по закону участок не мог перейти в частную собственность.
Согласно санкции статьи, землеустроителю грозит до 6 лет лишения свободы.
Кроме того, в настоящее время на рассмотрении суда находится иск прокуратуры об отмене права собственности на участок и возвращении земли государству.
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