28.09.2018 19:28

Под Харьковом земли стоимостью в четверть миллиона гривен были незаконно отданы под МАФы

Прокуратура требует вернуть эти площади.



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Как сообщает Прокуратура, Изюмская местная прокуратура направила в хозяйственный суд Харьковской области 4 исковых заявления о признании недействительными договоров сервитутов и возвращение участков общей стоимостью почти 250 тыс. грн.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Гальченко, в прошлом году Изюмский городской совет заключил 4 договора сервитутов с субъектами хозяйствования для размещения МАФов в райцентре.



Указанные площади были предоставлены в пользование с нарушением требований законодательства, поскольку указанные договоры по сути являются арендой земли, право на которую приобретается по результатам проведения торгов (аукциона).

Однако субъекты хозяйствования получили участки без аукциона.



В связи с незаконным отчуждением земель территориальной общины, прокуратура направила соответствующие иски в суд. Сейчас два из них рассмотрены и удовлетворены.

По решению суда в коммунальную собственность возвращено 2 участка стоимостью около 60 тыс. грн.