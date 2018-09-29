29.09.2018 11:20

Президент Порошенко прибыл в Харьков

Глава государства 29 сентября прибыл в Харьковскую область с рабочим визитом.



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Президент Украины открыл Х Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!». Порошенко поздравил послов, участников форума, инвесторов, в том числе иностранных, пишет Status Quo.



Президент отметил, что на недавней встрече с инвесторами не услышал замечаний. «Все единогласно отметили, что в стране происходят фундаментальные изменения и бизнес климат меняется в лучшую сторону. Но я темпами не удовлетворен, хотя сейчас не проходит и месяца, чтобы в страну не зашли крупные инвесторы. Только в сентябре был дан старт инвестпроекту Норвегии в Херсонской области в сфере возобновляемой энергетики. Саудовская компания инвестирует в агропромышленный комплекс, а также есть инвестиции из Германии, Японии. Это доказательство правильно выбранного пути. Крупные инвесторы верят в нас и создают у нас рабочие места», - сообщил Порошенко.



Он также отметил, что благодарен харьковчнам за то, что они нашли в себе силы оборонять страну и переориентировать промышленность на другие рынки после того, как Россия закрыла свой.