29.09.2018 13:41

Выдающимся харьковчанам установят мемориальные доски

Члены городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды рассмотрели обращения по установке мемориальных досок выдающимся харьковчанам.



// city.kharkov.ua

Заседание комиссии провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Члены комиссии поддержали обращение по установке мемориальной доски Почетному гражданину города Харькова, Герою Советского Союза Федору Пуртову и кардиологу, академику, Герою Украины, почетной харьковчанке Любови Малой. В следующем году исполнится 100 лет со дня ее рождения, поэтому Национальный институт терапии НАМН Украины, который носит ее имя, обратился с просьбой установить мемориальную доску врачу на доме по Пушкинскому въезду, 5, где она жила. Первая мемориальная доска Любови Малой установлена на здании Харьковского национального медицинского университета. Также в городе есть проспект, который носит ее имя.

Кроме того, на комиссии рассмотрели обращение коллектива Завода имени В. А. Малышева об установке на пр. Независимости, 5 памятной доски Почетному гражданину города Харькова Вячеславу Пивоварову, который долгое время возглавлял предприятие, и обращение ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Виля Бакирова об открытии на здании по пр. Курчатова, 31 мемориальной доски общественному активисту Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта в Харькове.

Члены комиссии поддержали установку мемориальной доски на фасаде здания школы №19 врачу-рентгенологу и общественному деятелю Вячеславу Супонину, который занимался поисковыми работами жертв Второй мировой войны; а на здании по ул. Проскуры, 8 - физику, профессору Ивану Тургеневу, который стоял у истоков создания Харьковской телестудии. Кроме того, было одобрено обращение Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» с просьбой установить на здании по ул. Багалея, 11 мемориальную доску математику, академику Сергею Бернштейну, который работал в Харькове в 1930-е годы.

Также на городских улицах планируют установить мемориальные доски в память Заслуженного деятеля искусств УССР, скульптора Михаила Овсянкина (на ул. Деревянко, 11), доску-указатель в честь наименования улицы именем Заслуженного машиностроителя Украины Александра Шпейера и памятные доски воинам интернационалистам:

- на здании специализированной школы №10 - Владимиру Шевченко;

- на здании специализированной школы №66 - Александру Ханафееву и Юрию Иванову;

- на здании общеобразовательной школы №35 - Анатолию Рике.



С такой просьбой в городской совет обратились представители Харьковского городского Союза ветеранов Афганистан (воинов-интернационалистов).



Кроме того, в связи с открытием нового Велоцентра на Белгородском шоссе остановку «Улица Макаренко» планируют переименовать в «Велоцентр».