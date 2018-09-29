29.09.2018 14:04

Порошенко прокомментировал продажу завода Кузница на Рыбальском

На днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже «Кузницы на Рыбацком».



// Twitter

Так Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое решение о продаже судостроительного завода во время выступления на экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!».



«Кузница на Рыбальском» объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности. Хочу полной мерой избежать конфликта интересов, поэтому пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный», – сообщил Порошенко на своей странице в Twitter.



Справка. Киевское ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (укр. ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»; в 1924—2017 — Ленинская кузница) — одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Крупнейший акционер завода фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.