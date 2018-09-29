29.09.2018 17:28

Петр Порошенко: Бизнес-климат в Украине убедительно меняется к лучшему

Президент Петр Порошенко во время выступления на открытии 10-го экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы»на Харьковщине отметил заинтересованность представителей иностранного бизнеса в инвестировании в украинскую экономику и их положительных оценках изменений в украинской экономике.



// president.gov.ua

Глава государства рассказал, что во время рабочей поездки в США провел встречу с американскими инвесторами. «Встреча с инвесторами прошла абсолютно блестяще. Мы не услышали, и это было впервые, никаких замечаний к украинской власти. А пришли и те, кто давно уже работает в Украине, имеют огромный опыт, и те, кто только прицеливаются и планируют заходить на наш чрезвычайно привлекателен с точки розу иностранных инвесторов рынок», – добавил он.



«Некоторые уже представил бизнес-проекты, которые хотят быть реализованы в ближайшее время. Но все абсолютно единодушны в том, что в Украине, – несмотря на то, что мы тратим почти 6% ВВП в сектор обороны и безопасности, в том числе 3% – на укрепление наших Вооруженных Сил, украинской армии – все подчеркнули, что в Украине сейчас происходят фундаментальные изменения. Изменения, которые уже приносят свои плоды. И бизнес-климат – не я говорю, а американцы – меняется абсолютно, убедительно и твердо к лучшему. Хотя, если спросить у меня, я могу отметить, что темпами я все же недоволен», – подчеркнул Петр Порошенко.



«Хотя уже сейчас не происходит и месяца без того, чтобы не заходили в Украину мощные инвесторы, мощные бренды, которые знаковой меняют экономическую ситуацию в государстве», – отметил он.



Президент напомнил, что только в сентябре дан старт нескольким крупным инвестиционным проектам. В частности, норвежские компании вкладывают почти полмиллиарда долларов в сферу возобновляемой энергетики на Юге Украины, саудовская компания инвестирует в украинский АПК. «Это – крупнейший инвестиционный контракт в сельскохозяйственном секторе за всю историю нашей независимой, и произошло это не раньше, а почему-то именно сейчас», – отметил он. Кроме того, 200000000 долларов потрачено немецкой компанией на завод, который в начале месяца открылся на Житомирщине.



По его словам, резко увеличились инвестиции, которые вкладываются в производство автомобильных комплектующих для автомобильной промышленности Евросоюза.



Он добавил, что сейчас происходит «кардинальное и резкий рост нашего экспорта и нашего торгового оборота с Европейским Союзом». «Это еще одно доказательство правильно выбранного пути и доказательство того, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Европейским Союзом, вместе с Соглашением об ассоциации реально работают», – сказал Президент.



«Крупные иностранные инвесторы точно верят в перспективу нашей страны и создают здесь новые рабочие места и обеспечивают поступления в государственный бюджет и создают соответствующий имидж Украины в мире – как страны изменений», – подчеркнул Президент.



В то же время он напомнил, что еще четыре года назад страна была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. «Экономика еще до Революции достоинства вошла в глубокое пике. А вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала», – добавил он.



Президент подчеркнул, что особенно Харьковщине почувствовали последствия такой ситуации – стремительный закрытия Россией рынке, который в начале десятилетия потреблял более трети нашего экспорта. Вдобавок к этому были заблокированы и транзит через РФ в третьи страны. «Этот удар не мог не отразиться на макрофинансовой стабильности нашего государства», – сказал он и добавил, что этот удар не мог не пришпорить инфляцию, не мог не снизить уровень жизни.



«Нам пророчили дефолт, распад страны, словом – национальную катастрофу и небытие. Но Украина выжила, поднялась и двинулась вперед», – подчеркнул Петр Порошенко.



Глава государства особо отметил, что стране удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. «ВВП Украины растет одиннадцатый квартал подряд ... Но в этом году ожидается рост далеко 3%. Показатель второго квартала, и мне приятно об этом говорить, опередил самые оптимистичные прогнозы и составил 3,8%. Это не за месяц и не за квартал. Это в годовом измерении. И мы точно идем к цифре 4% роста ВВП», – уверен он.