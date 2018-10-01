Харьковский «ТОР» обеспечил выборы и взаимодействие с силовыми структурами (ФОТО)

Сотрудники спец-подразделения "ТОР" приняли участие в специальных учениях по обеспечению общественного порядка
Тактику действий по «Скандинавской модели» обеспечения безопасности и локализацию грубых нарушений общественного порядка в последние дни сентября отработали сотрудники подразделений Национальной полиции, патрульной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и студенты Харьковского национального университета внутренних дел.
Главной задачей учений была отработка совместных практических действий, а также взаимодействия сотрудников полиции во время проведения выборов, в случае нарушений общественного порядка, а также обеспечения общественной безопасности во время избирательного процесса.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
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