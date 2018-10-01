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01.10.2018  08:46   

Харьковский «ТОР» обеспечил выборы и взаимодействие с силовыми структурами (ФОТО)

Сотрудники спец-подразделения "ТОР" приняли участие в специальных учениях по обеспечению общественного порядка


//facebook.com/kharkivpolice
Харьковский «ТОР» обеспечил выборы и взаимодействие с силовыми структурами (ФОТО)

Тактику действий по «Скандинавской модели» обеспечения безопасности  и локализацию грубых нарушений общественного порядка в последние дни сентября отработали сотрудники подразделений Национальной полиции, патрульной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и студенты Харьковского национального университета внутренних дел.

Главной задачей учений была отработка совместных практических действий, а также взаимодействия сотрудников полиции во время проведения выборов, в случае нарушений общественного порядка, а также обеспечения общественной безопасности во время избирательного процесса.

 

 

Источник:   Патрульная Полиция Харькова
 Тэги:  патрульная полиция, харьков, выборы, беспорядки
 
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