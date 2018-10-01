01.10.2018 10:58

В Харькове с витрин магазинов могут пропасть сигареты

Ассоциация городов прокомментировала инициативу запретить выкладку сигарет на витринах.



фото auc.org.ua

Запрет на выкладку сигарет на витринах киосков может негативно повлиять на местные громады.

А прямые потери местных бюджетов оцениваются примерно в полмиллиарда гривен – об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. «Данный запрет негативно повлияет на местные бюджеты двумя способами.

Во-первых, это розничный акциз на продажу сигарет – 5% от стоимости пачки – который идет в местные бюджеты.

И, во-вторых, это единый налог, который платят представители малого бизнеса, осуществляющие продажу сигарет», – объясняет Александр Слобожан.

Как прогнозирует эксперт, кроме прямых потерь местных бюджетов будут еще и потери опосредованные. Поскольку законопроект уменьшит также доходы и государственного бюджета, сократятся возможности для межбюджетных трансфертов – из государственного бюджета в местные. Также глава Ассоциации городов Украины привел пример негативного опыта запрета на выкладку в других странах.

Во всем мире насчитывается лишь 17 стран, где действует полный запрет на выкладку табачных изделий на витринах – в том числе в России, Кении, Намибии, а также Тринидаде и Тобаго. «В Евросоюзе подобный запрет действует лишь в 4 из 28 стран ЕС. Что касается наших соседей – России, Беларуси, Молдовы – там был довольно негативный опыт с данным запретом. В частности, было негативное влияние на малый бизнес, на поступления в бюджеты», – объясняет ситуацию исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Также ситуацию вокруг данного запрета негативно оценили и в Национальной организации розничной торговли. «Еще в феврале 2017 г. мы направили главе парламента, премьер-министру, Президенту Украины обращение более 11 000 предпринимателей о недопущении новых запретов в розничной торговле. Предприниматели выступили против законодательного запрета выставлять в витринах табачные изделий», – заявили в Национальной организации розничной торговли. В организации прогнозируют, что принятие соответствующего законопроекта приведет к закрытию многих малых предприятий и к сокращению персонала. «Реальным результатом данного законопроекта станет закрытие 30% торговых точек, уменьшение поступлений в бюджеты, недополучение по единому социальному взносу, увеличение объемов нелегальной торговли и контрабанды табачных изделий», – подчеркивают в Национальной организации розничной торговли.