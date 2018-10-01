Главная Новости Власть В харьковской колонии проверяли, есть ли у осужденных и персонала чума ХХ века (ФОТО)
01.10.2018  12:18   

В харьковской колонии проверяли, есть ли у осужденных и персонала чума ХХ века (ФОТО)

В Хроловском исправительном центре был проведен экспресс-тест на СПИД.


//facebook

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 28 сентября 2018 Хроловский исправительный центр  посетил представитель благотворительной организации, консультант по социальному сопровождению Дарья Шульга.

Осужденным и персоналу учреждения была предоставлена ​​возможность пройти экспресс-тестирование с применением быстрых тестов - используется для выявления антител к ВИЧ с помощью диагностических наборов. 

Тестирование состоялось по личному согласию участников.  В общем прошли тестирование 12 осужденных, прибывших в учреждение в течение последнего месяца, и 10 сотрудников учреждения.

Как отметил начальник учреждения Роман Хвостов, регулярное проведение профилактических мероприятий и медицинских обследований в учреждении способствует улучшению эпидемиологической обстановки и обращает внимание осужденных на состояние своего здоровья и образ жизни.

Тэги:  тюрьма, проверка на спид, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.09 Власть В харьковской колонии сыграли свадьбу (ФОТО) 28.09 Власть Свидания осужденных станут более безопасными для них и колонии (ФОТО) 27.09 Власть Свекла с наркотой чуть не попала в «меню» осужденных (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 