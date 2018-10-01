В харьковской колонии проверяли, есть ли у осужденных и персонала чума ХХ века (ФОТО)

В Хроловском исправительном центре был проведен экспресс-тест на СПИД.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 28 сентября 2018 Хроловский исправительный центр посетил представитель благотворительной организации, консультант по социальному сопровождению Дарья Шульга.
Осужденным и персоналу учреждения была предоставлена возможность пройти экспресс-тестирование с применением быстрых тестов - используется для выявления антител к ВИЧ с помощью диагностических наборов.
Тестирование состоялось по личному согласию участников. В общем прошли тестирование 12 осужденных, прибывших в учреждение в течение последнего месяца, и 10 сотрудников учреждения.
Как отметил начальник учреждения Роман Хвостов, регулярное проведение профилактических мероприятий и медицинских обследований в учреждении способствует улучшению эпидемиологической обстановки и обращает внимание осужденных на состояние своего здоровья и образ жизни.
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