01.10.2018 13:43

Беглому виновнику в смертельном ДТП светит до 8 лет тюрьмы

Пойманный на границе водитель, задавивший насмерть женщину, предстанет перед судом.



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Как сообщает Прокуратура области, ею направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего водителя, по вине которого погиб пешеход (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла в конце октября 2016 на перекрестке ул. Холодногорская и Полтавский шлях.

Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода. Машина фактически придавила 34-летнюю женщину к электроопорк и только после этого остановилась.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице на следующий день.



Сразу после ДТП водитель был доставлен в больницу, однако мужчина самостоятельно покинул медучреждение и бежал в Российской Федерации. На территорию Украины подозреваемый вернулся лишь за 1,5 года, после чего был сразу задержан правоохранителями.



Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.