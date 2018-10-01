01.10.2018 15:41

Харьковские налоговики предупредили о начале охоты на гаражи и встроенные в дома магазинчики, кафе, аптеки

Всех владельцев «нежилых квадратных метров» харьковские фискалы призывают вовремя оплатить налоги.



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По данным реестров и отчетов облстата :владельцы 596 тыс. харьковских квартир владеют 31 млн кв. м общей площади. Из них жилой не более 62,49%.

Таким образом в многоквартирных домах в собственности харьковчан находится не менее 11,5 млн. кв. м. нежилой площади.

Однако, помимо нежилой площади в квартирах, по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, на Харьковщине 15,0 тыс. граждан зарегистрировали право собственности на 39,0 тыс. нежилых объектов общей площадью более 1,0 млн кв.

Такими объектами являются здания гостиничные, офисе, торговые, гаражи, склады, хозяйственные (приусадебные) здания.

Главное управление ГФС в Харьковской области со своей официальной страницы 1 октября напоминает гражданам - владельцам недвижимости, что налог на недвижимое имущество уплачивается не только за жилые помещения, но и за объекты нежилого фонда.

Если уведомление - решение об уплате налога владельцем не получено, это не значит, что платить налог не нужно.

В этом случае следует обратиться в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации. Налог на недвижимость уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления - решения.