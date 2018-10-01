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01.10.2018  16:55   

В местные бюджеты с харьковчан взыскали налогов вполовину меньше, чем в обще-украинский

Собрав почти 1 млрд. долл. с начала года, харьковские фискалы отметили высокую сознательность и ответственность наших земляков при уплате налогов.


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В течение девяти месяцев 2018 году до бюджетов всех уровней обеспечен сбор 26 623 400 000 грн. налогов и сборов.

В частности, в Государственный бюджет поступило 16,2 млрд.грн., В местный бюджет - 10,4 млрд.

Среди источников наполнения Сводного бюджета:

  • налог на доходы физических лиц - 8,2 млрд.грн., (+ 22,3% или 1,5 млрд. от прошлогоднего показателя ),
  • налог на прибыль - почти 1,2 млрд ., (+ 24% или 232,8 млн.грн .),
  • единый налог - 1,7 млрд.грн. (+ 25%. или 356,2 млн.грн.),
  • рентная плата - 9,1 млрд.грн. (+ 22,1% или 645,1 млн.грн.) ,
  • земельного налога и арендной платы - почти 1,2 млрд. (+ 4% или 45 млн.грн. ).

В ГУ ГФС в Харьковской области на своей официальной странице отмечают высокое гражданское сознание налогоплательщиков региона. Ведь платя налоги, они тем самым участвуют в решении экономических и социальных задач.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, региональные, харьков, статистика, единый налог, прибыль
 
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