В местные бюджеты с харьковчан взыскали налогов вполовину меньше, чем в обще-украинский

Собрав почти 1 млрд. долл. с начала года, харьковские фискалы отметили высокую сознательность и ответственность наших земляков при уплате налогов.
В течение девяти месяцев 2018 году до бюджетов всех уровней обеспечен сбор 26 623 400 000 грн. налогов и сборов.
В частности, в Государственный бюджет поступило 16,2 млрд.грн., В местный бюджет - 10,4 млрд.
Среди источников наполнения Сводного бюджета:
В ГУ ГФС в Харьковской области на своей официальной странице отмечают высокое гражданское сознание налогоплательщиков региона. Ведь платя налоги, они тем самым участвуют в решении экономических и социальных задач.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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