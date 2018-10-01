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01.10.2018  16:19   

Четырехлапый сотрудник таможни обнаружил контрабандиста с наркотой (ФОТО)

В течение выходных пограничники трижды обнаруживали вещества похожи на наркотические.


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Как сообщает Госпогранслужба, в течение прошлых выходных пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС, обнаружили наркотическое вещество.

Так, вчера в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, служебная собака пограничников обратила внимание на гражданина Украины, 1997 года рождения

Он, как пассажир рейсового автобуса выезжал из Украины. 

При осмотре сумки нашего соотечественника правоохранители обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом серо - зеленого цвета растительного происхождения.

 В пунктах пропуска «Меловое» и «Просяное» на Луганщине, с помощью четвероногих пограничников, правоохранители обнаружили еще два пакета с веществом растительного происхождения, вероятнее всего, марихуаной. 

В обоих случаях, наркотики пытались незаконно переместить через границу граждане Украины, 1984 и 1985 рождения.

Сейчас об обнаружении веществ пограничники сообщили соответствующие правоохранительные органы, сотрудникам которых, в дальнейшем, передали изъятые находки.  Продолжается экспертиза.

Тэги:  наркотики, контрабанда, харьков
 
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