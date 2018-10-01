01.10.2018 16:48

В харьковских колониях - чемпионат и Родительский день (ФОТО)

Осужденные играли, пели и встречались с родными, которые также получили возможность побродить с экскурсией по колонии.



//facebook

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 29 сентября 2018 в Холодногорской колониии состоялся финал ежеквартального чемпионата по шахматам среди осужденных отделений социально-психологической службы учреждения.



В течение квартала более 20 осужденных боролись за выход в финал чемпионата, участвуя в работе шахматно-шашечного кружка социально-полезной направленности.

В финальной части турнира четыре сильнейших шахматиста колонии продемонстрировали присутствующим интересные комбинации и волю к победе.

В результате напряженной борьбы чемпионом колонии по шахматам стал Сергей Антипов, вице-чемпионом - Александр Жадяев.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин тепло поздравил победителя и отметил, что подобные мероприятия разнообразят досуг осужденных и популяризируют интеллектуальные виды спорта.

А в Харьковской колонии прошел «Родительский день», на который были приглашены родственников осужденных.



Гости посетили отделения социально-психологической службы, столовую.

На все вопросы, которые возникали во время экскурсии, представителями администрации были предоставлены содержательные ответы.

Родственников интересовали вопросы о порядке проживания и труда осужденных, питание, социально-воспитательной работы, проводимой с осужденными и тому подобное.

В конце встречи в клубе учреждения проведен концерт, во время которого осужденные с родными могли пообщаться и послушать приятные песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля осужденных.



Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, проведение подобных мероприятий делает когда закрыты месту отбывания наказания более прозрачными и открытыми для общественности, позволяет родственникам осужденных увидеть быт их родных своими глазами.