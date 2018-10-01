01.10.2018 19:57

В честь харьковчанки, которая спасла в годы войны двух детей, назовут улицу

Небольшая улица, расположенная между улицами 23 Августа и Тобольской, годами была без имени.



// LiveJournal

Алексей, для которого этот микрорайон является родным, рассказывает, все время приходится ориентироваться. Или на школу, или еще на ряд соседних заведений.



Алексей, пенсионер:

«Ориентир: 45-я средняя школа - ее все знают».



Самое трудное для водителей. Люди рассказывают, вызов такси всегда превращается в игру в лотерею. А вдруг, повезет.



Елена, харьковчанка:

«Не все таксисты знают, что за 45-я школа, как к ней проехать. Спрашивают название улицы, а ты не знаешь, что сказать, как бы сложно было».



И вот этой улице город присвоили имя. Когда-то безымянная улица будет названа в честь Александры Беловой. Женщины, во время войны спасшей двух детей.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

«Это легендарная харьковчанка, которая во время войны спасла жизнь еврейских детей. Их должны были быть расстреляны, но Александра Белова прошла почти 40 километров по двадцатиградусному морозу, на санках вывезла этих детей из гетто еврейского, привезла к себе домой и спрятала. Кроме того, Александра Белова была активным участником партизанского подполья и в 1942 году по доносу гестапо ее арестовали. И, к сожалению, расстреляли. Это единственная харьковчанка, которая была расстреляна и посмертно удостоена звания праведника. Почему для нас это важно? Потому, что это подвиг человека, который ценой своей жизни спас другие жизни».



Харьковчане решения комиссии по вопросам топонимики одобряют. Более того, подчеркивают, оно уместно, поскольку на углу будущей улицы Александры Беловой и Тобольской расположен Еврейский культурный центр.



Алексей, пенсионер:

«Я двумя руками «за». Отлично, здорово, молодцы!!!Это очень хорошее доброе начинание».



Как отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, в Харькове сейчас заполнили исторический пробел.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

«К сожалению, этот момент у нас был упущен, и мы сегодня ликвидировали эту ошибку. Я думаю, что мы должны были давно назвать одну из улиц именем Александры Беловой. Но сейчас, к счастью, она будет названа именем Александры Беловой. И я думаю, что это действительно дань памяти и дань уважения человеку, который совершил подвиг».