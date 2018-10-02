02.10.2018 09:01

64,5% бюджета Харькова шла на социальные расходы и 23% на благоустройство улиц

Расходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь текущего года составили 11 142,1 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,2 раза (на 1561,5 млн грн).



Фасад здания Горсовета на пл. Конституци

Доходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь 2018 года составили 11 млрд 533,8 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это в 1,2 раза (на 1599,9 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из наиболее весомых источников дохода следует отметить рост:

- налога на доходы физических лиц (поступило 3651,7 млн грн), единого налога (1231,7 млн грн) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (399,4 млн грн), – в 1,3 раза;

- налога на недвижимое имущество (159,2 млн грн) и платы за предоставление других административных услуг (69,5 млн грн) – в 1,4 раза;

- средств от приватизации коммунального имущества (40,8 млн грн) – в 1,5 раза;

- поступлений средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (21,6 млн грн) – в 1,6 раза;

- доходов от продажи земли (72,3 млн грн) – в 1,8 раза.

Кроме того, в бюджет города поступило 821,2 млн грн платы за землю и 218,7 млн грн – собственных поступлений бюджетных учреждений.

Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составил 4706,6 млн грн, в том числе получены субвенции:

- на предоставление льгот и субсидий населению – 1804,3 млн грн;

- выплату помощи семьям с детьми – 930,7 млн грн;

- образовательная субвенция – 840,5 млн грн;

- медицинская – 1024,4 млн грн;

- на приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 28,2 млн грн;

- возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 24,1 млн грн;

- обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 13,9 млн грн;

- мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 13,1 млн грн.

Также в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 26,3 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь текущего года составили 11 142,1 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,2 раза (на 1561,5 млн грн).

Основными направлениями расходования бюджетных ресурсов города являются:

- финансирование социально-культурной сферы – 7190,1 млн грн (64,5% объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 2567,1 млн грн (23,0%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 417,3 млн грн (3,7%).