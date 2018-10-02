64,5% бюджета Харькова шла на социальные расходы и 23% на благоустройство улиц

Расходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь текущего года составили 11 142,1 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,2 раза (на 1561,5 млн грн).
Доходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь 2018 года составили 11 млрд 533,8 млн грн.
Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это в 1,2 раза (на 1599,9 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из наиболее весомых источников дохода следует отметить рост:
Кроме того, в бюджет города поступило 821,2 млн грн платы за землю и 218,7 млн грн – собственных поступлений бюджетных учреждений.
Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составил 4706,6 млн грн, в том числе получены субвенции:
Также в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 26,3 млн грн.
Расходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь текущего года составили 11 142,1 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,2 раза (на 1561,5 млн грн).
Основными направлениями расходования бюджетных ресурсов города являются:
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 417,3 млн грн (3,7%).
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