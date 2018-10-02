02.10.2018 11:11

Правительство пополнит бюджет за счет рыбаков

Правительство планирует повысить размеры штрафов за незаконный вылов или нарушения иных условий водопользования. И тем самым — пополнить государственный бюджет за счет браконьеров.



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Фото рыбка с удочкой

В обоснование проекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания» (№9125) отмечается, что низкий уровень штрафов не располагает нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Однако если их повысить, то это если и не изменит ситуацию, то хотя бы обеспечит дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты.

Например, максимальное наказание за нарушение правил рыболовства возрастет с 10 до 150 необлагаемых минимумов для граждан и с 15 до 300 — для должностных лиц. Если же такое нарушение признают грубым, то штраф составит 400 и 800 н.н.м.д.г. соответственно.

Так что за выловленную больше нормы рыбу или само пребывание на реке с запрещенным орудием придется заплатить до 6 800 грн. с конфискацией улова и удочек. Повторное же грубое нарушение потянет на все 25,5 тыс. грн.

В случае, если правонарушение можно будет квалифицировать как преступление по ст.249 Уголовного кодекса, то есть улов оценят более чем в 2550 грн., то новые санкции предусматривают, что минимальный штраф составит минимум 17 тыс. грн.

Или вдвое больше — за применение запрещенных орудий.