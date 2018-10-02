Арендатор-мошенник лишился участка, за который не платил

Прокуратура в суде отстояла возвращения городу Харькову земель промзоны стоимостью более 8 млн. грн.
Как сообщает Прокуратура, Хозяйственный суд области удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры № 4 о расторжении договора аренды и взыскании с частной научно-производственной фирмы задолженности за пользование коммунальными землями.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о участок в промышленной зоне в Московском районе города площадью 1,1 га, стоимостью более 8 млн. грн.
Указанные земли в течение 12 лет на основании договора с Харьковским городским советом арендовала юридическое лицо.
Однако предприятие систематически нарушало условия договора, в частности, по уплате аренды за землю.
Общая сумма накопленного долга - 100 тыс. грн.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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