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02.10.2018  11:19   

Арендатор-мошенник лишился участка, за который не платил

Прокуратура в суде отстояла возвращения городу Харькову земель промзоны стоимостью более 8 млн. грн.


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Как сообщает Прокуратура, Хозяйственный суд области удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры № 4 о расторжении договора аренды и взыскании с частной научно-производственной фирмы задолженности за пользование коммунальными землями.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о участок в промышленной зоне в Московском районе города площадью 1,1 га, стоимостью более 8 млн. грн. 

Указанные земли в течение 12 лет на основании договора с Харьковским городским советом арендовала юридическое лицо. 

Однако предприятие систематически нарушало условия договора, в частности, по уплате аренды за землю. 

Общая сумма накопленного долга - 100 тыс. грн.
 
 В связи с этим прокуратура обратилась в суд.  Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  мошенник, аферист, харьков
 
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