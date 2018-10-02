02.10.2018 17:04

Геннадий Кернес: Шаг за шагом сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным

Харьковский городской голова Геннадий Кернес показал осенний Харьков с высоты птичьего полета.



// Городской Дозор

На своей официальной странице в Фейсбуке мэр опубликовал видео-версию, как сейчас выглядит одно из мест отдыха жителей Новобаварского района после масштабного обновления. А именно – парк Квитки-Основьяненко.



«Осенью Харьков очень красивый. В прошлом году начали, а в этом закончили реконструкцию парка им. Квитки-Основьяненко. Уверен, что постепенно, шаг за шагом, сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным», – написал Геннадий Кернес.



Сам парк имени Квитки-Основьяненко в новом облике появился в конце августа. Его открыли ко Дню города. По факту строители и ремонтники вдохнули в парк новую жизнь. В этой рекреационной зоне Новобаварского района появились фонтаны, каскадные лестницы с водопадами. Зеленую зону парка устелили газоном, обустроили места для досуга детей и отдыха жителей района. Кроме того, всю пешеходную территорию заасфальтировали и установили декоративные уличные фонари.