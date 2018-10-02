Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Шаг за шагом сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным
02.10.2018  17:04   

Геннадий Кернес: Шаг за шагом сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным

Харьковский городской голова Геннадий Кернес показал осенний Харьков с высоты птичьего полета.


// Городской Дозор

На своей официальной странице в Фейсбуке мэр опубликовал видео-версию, как сейчас выглядит одно из мест отдыха жителей Новобаварского района после масштабного обновления. А именно – парк Квитки-Основьяненко.

«Осенью Харьков очень красивый. В прошлом году начали, а в этом закончили реконструкцию парка им. Квитки-Основьяненко. Уверен, что постепенно, шаг за шагом, сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным», – написал Геннадий Кернес.

Сам парк имени Квитки-Основьяненко в новом облике появился в конце августа. Его открыли ко Дню города. По факту строители и ремонтники вдохнули в парк новую жизнь. В этой рекреационной зоне Новобаварского района появились фонтаны, каскадные лестницы с водопадами. Зеленую зону парка устелили газоном, обустроили места для досуга детей и отдыха жителей района. Кроме того, всю пешеходную территорию заасфальтировали и установили декоративные уличные фонари.

Фотогалерея

Тэги:  кернес, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 Спорт Геннадий Кернес открыл в Харькове современный Велоцентр   17.09 Общество Геннадий Кернес: Гамлет, не обращай внимания на вандалов (ФОТО) 17.09 Спорт Геннадий Кернес поздравил делегацию харьковчан-участников Берлинского марафона
 
 

Видео

Геннадий Кернес в Харькове открыл современный Велоцентр, аналогов которому в Украине нет
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 