Геннадий Кернес: Шаг за шагом сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным

Харьковский городской голова Геннадий Кернес показал осенний Харьков с высоты птичьего полета.
На своей официальной странице в Фейсбуке мэр опубликовал видео-версию, как сейчас выглядит одно из мест отдыха жителей Новобаварского района после масштабного обновления. А именно – парк Квитки-Основьяненко.
«Осенью Харьков очень красивый. В прошлом году начали, а в этом закончили реконструкцию парка им. Квитки-Основьяненко. Уверен, что постепенно, шаг за шагом, сделаем так, чтоб в любимом городе каждый уголок был уютным и комфортным», – написал Геннадий Кернес.
Сам парк имени Квитки-Основьяненко в новом облике появился в конце августа. Его открыли ко Дню города. По факту строители и ремонтники вдохнули в парк новую жизнь. В этой рекреационной зоне Новобаварского района появились фонтаны, каскадные лестницы с водопадами. Зеленую зону парка устелили газоном, обустроили места для досуга детей и отдыха жителей района. Кроме того, всю пешеходную территорию заасфальтировали и установили декоративные уличные фонари.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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