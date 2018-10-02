02.10.2018 18:30

Суд по ДТП на Сумской: второй участник происшествия наконец дал показания

Подозреваемый по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов впервые дал показания на суде.



// newsroom.kh.ua

Водитель Volkswagen Touareg попросил прощения у родственников всех жертв и пострадавших в результате аварии, сообщает NewsRoom.



При этом Дронов снова указал, что не виновен в случившемся.



«Тот факт, что я не признаю свою вину в этой трагедии, не может быть отягощяющим обстоятельством. На моем месте мог оказаться любой из водителей, которые проезжают этот перекресток. Я не признаю свою юридическую вину, но я виновен как человек», - заявил харьковчанин.



Дронов рассказал о скорости, с которой ехал в момент трагедии и озвучил свою версию случившегося. Мужчина утверждает, что остановился на перекрестке и увидел вдалеке фары автомобиля Lexus, однако не счел их опасностью для себя. Водитель Volkswagen Touareg заявил, что не подумал о том, что вторая машина может не остановиться, и поэтому не успел среагировать, когда та вылетела перед ним.



«Я затормозил не менее чем за 23 метра до перекрестка, чтобы было видно дублирующий светофор. Не помню, на какой сигнал двинулся, но сразу же за микроавтобусом, который стоял в крайней левой полосе. На тот момент моя скорость составляла около 40 километров в час. Звуковой сигнал при этом я не слышал», - рассказал Геннадий Дронов.



Кроме того, харьковчанин заявил, что не видит справедливости в этом деле и считает странным тот факт, что скорость Lexus так и не была установлена экспертами.



Также Геннадий Дронов признал гражданские иски семей пострадавших. В своей речи мужчина заявил, что сразу после аварии не смог подойти к потерпевшим, после находился в больнице, а затем ему нужно было время, чтобы «все осмыслить». После этого Дронов сказал, что признавать иски потерпевших пока что не нужно, но вскоре изменил свое мнение и заявил, что «по мере возможности готов компенсировать ущерб».



При этом адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил, что помочь клиенту выплатить компенсацию пострадавшим может лишь его 80-летняя мама: мол, у его подопечного из имущества остался лишь разбитый автомобиль.



